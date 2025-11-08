Скидки
«Раньше было много иностранцев и возрастных ребят». Самсонов об изменениях в КХЛ за 7 лет

«Раньше было много иностранцев и возрастных ребят». Самсонов об изменениях в КХЛ за 7 лет
Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассказал, что по его мнению изменилось в Континентальной хоккейной лиге за последние семь лет. Голкипер провёл эти годы в Северной Америке.

– Как поменялась КХЛ за время вашего отсутствия, ведь прошло уже семь лет?
– Очень хороший вопрос. Когда я уезжал, здесь было много иностранцев и возрастных ребят. После победы «Металлурга» лига начала омолаживаться, очень много молодых ребят появилось. Как бы смешно это не звучало, я один из самых старых вратарей в лиге. В «Сибири» Красоткин моего года, Хомченко – тоже. В плане опыта поменялось. Не буду вдаваться в подробности, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым можно прочитать на «Чемпионате»:
«В Америке нас с Кузнецовым в прессе хреначили, здесь — то же самое». Беседа с Самсоновым
Эксклюзив
«В Америке нас с Кузнецовым в прессе хреначили, здесь — то же самое». Беседа с Самсоновым
