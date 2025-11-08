Илья Самсонов рассказал, какое правило в КХЛ надо отменить

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов ответил, что поменялось в Континентальной хоккейной лиге в плане правил, а также назвал своё самое нелюбимое правило.

– Как в плане правил поменялась КХЛ?

– Я считаю, что надо правило отменить, согласно которому вбрасывание при игре в большинстве на старте периода выносится в зону соперника.

– Не понравилось?

– Очень не понравилось. Ну, куда, я и так там наелся (смеётся). Очень плохое правило. Я считаю, надо убирать его. Но кто я такой? Судьям виднее, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

28-летний Самсонов в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург».