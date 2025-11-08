«Это вполне ему по силам». Фетисов заявил, что Овечкин побьёт ещё один рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф.

«Я думаю, что Саша вполне может побить и другой выдающийся рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Ему осталось забросить 40 шайб. Надо 30 голов забить в регулярном чемпионате НХЛ и 10 – в плей-офф Кубка Стэнли. Это вполне ему по силам и, может быть, удастся сделать уже в этом сезоне», – приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

На данный момент 40-летний капитан «столичных» отстаёт на 39 шайб (1016 на 977).