«Это вполне ему по силам». Фетисов заявил, что Овечкин побьёт ещё один рекорд Гретцки

«Это вполне ему по силам». Фетисов заявил, что Овечкин побьёт ещё один рекорд Гретцки
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф.

«Я думаю, что Саша вполне может побить и другой выдающийся рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Ему осталось забросить 40 шайб. Надо 30 голов забить в регулярном чемпионате НХЛ и 10 – в плей-офф Кубка Стэнли. Это вполне ему по силам и, может быть, удастся сделать уже в этом сезоне», – приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

На данный момент 40-летний капитан «столичных» отстаёт на 39 шайб (1016 на 977).

