Илья Самсонов: мы с Кузнецовым возвращаемся домой, а нас грязью поливают

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов заявил, что не читает прессу, но отметил, что в СМИ активно критикуют его и нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова.

«Если честно, я прессу не читаю. Знаете, нас хреначат там: меня и Кузю. Мы в Америку приехали — нас там хреначат, вернулись сюда – то же самое. Лучше, наверное, популяризировать хоккей. Мы возвращаемся домой, нас опять грязью поливают, условно. Не говорю, что это вы. Наверное, что-то заслужили, но по уровню игры достаточно посмотреть на меня. Просто наслаждаюсь временем в Сочи», — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.