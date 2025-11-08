Самсонов — о «Сочи»: нужно ребятам привить психологию победителей

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассказал об атмосфере в клубе и объяснил, что необходимо сделать команде для побед.

– Вы играли в «Вегасе», который совсем недавно был чемпионом, в «Торонто», который только к этому готовится. Расскажите об атмосфере в нынешнем клубе в этом плане.

– Нужно и здесь, в «Сочи», это прививать. У меня другого нет. Ни одного года не пропускал плей-офф. Ребятам надо это привить. Нужно выиграть пару игр и получать кайф от хоккея. Надо не приходить на работу, а получать удовольствие. Мы получаем деньги за игру в хоккей. Парням надо это почувствовать, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.