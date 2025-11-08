Форвард СКА Недопёкин заявил, что в клубе кардинально изменили питание при Ларионове

Нападающий системы СКА Никита Недопёкин рассказал, что изменилось в клубе при Игоре Ларионове и отдельно отметил изменения в питании.

– Когда состоялся ваш первый диалог с Ларионовым?

– На сборах ВХЛ Игорь Николаевич подошёл ко мне и сказал, над чем надо работать, что поменять, на чём сделать акцент и так далее. Обсудили хоккей, быт, питание и внешний вид. Следующая индивидуальная беседа состоялась на следующий день после моей травмы на двусторонке СКА.

– Что он сказал о внешнем виде и питании?

– Что хоккеист должен выглядеть солидно. Из‑за травмированного голеностопа я всегда спускал щитки максимально низко, чтобы шайба в случае чего попадала именно в него. Возможно, со стороны это выглядело неэстетично, но меня волновало только собственное здоровье, поэтому не задумывался, как это смотрится.

Мне сказали, что так не должно быть. Если есть проблема – надо добавлять отдельную защиту. Так что мне пришлось немного «подшаманить» форму, чтобы она выглядела красивее. Считаю, что это правильно, потому что хоккеист не должен выглядеть неопрятно.

Питание в СКА изменили кардинально. Игорь Николаевич сказал убрать из рациона мучное, молочку (если плохо усваивается) и сахар, заменить глютеновую продукцию на безглютеновую, мясо стараться выбирать не жирное.

Сначала было тяжело есть кашу на воде, но сейчас уже привык. Все ребята в команде быстро перестроились под новые требования. Это не просто рацион питания и стиль – это идеология, которая формирует образ игрока и самой команды, – приводит слова Недопекина сайт КХЛ.