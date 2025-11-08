Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Недопёкин заявил, что в клубе кардинально изменили питание при Ларионове

Форвард СКА Недопёкин заявил, что в клубе кардинально изменили питание при Ларионове
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий системы СКА Никита Недопёкин рассказал, что изменилось в клубе при Игоре Ларионове и отдельно отметил изменения в питании.

– Когда состоялся ваш первый диалог с Ларионовым?
– На сборах ВХЛ Игорь Николаевич подошёл ко мне и сказал, над чем надо работать, что поменять, на чём сделать акцент и так далее. Обсудили хоккей, быт, питание и внешний вид. Следующая индивидуальная беседа состоялась на следующий день после моей травмы на двусторонке СКА.

– Что он сказал о внешнем виде и питании?
– Что хоккеист должен выглядеть солидно. Из‑за травмированного голеностопа я всегда спускал щитки максимально низко, чтобы шайба в случае чего попадала именно в него. Возможно, со стороны это выглядело неэстетично, но меня волновало только собственное здоровье, поэтому не задумывался, как это смотрится.

Мне сказали, что так не должно быть. Если есть проблема – надо добавлять отдельную защиту. Так что мне пришлось немного «подшаманить» форму, чтобы она выглядела красивее. Считаю, что это правильно, потому что хоккеист не должен выглядеть неопрятно.

Питание в СКА изменили кардинально. Игорь Николаевич сказал убрать из рациона мучное, молочку (если плохо усваивается) и сахар, заменить глютеновую продукцию на безглютеновую, мясо стараться выбирать не жирное.

Сначала было тяжело есть кашу на воде, но сейчас уже привык. Все ребята в команде быстро перестроились под новые требования. Это не просто рацион питания и стиль – это идеология, которая формирует образ игрока и самой команды, – приводит слова Недопекина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Недопёкин: очень обрадовался, что в СКА пришёл не оборонительный консерватор, а Ларионов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android