Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
17:00 Мск
Российский форвард Чибриков сломал зуб лучшему бомбардиру сезона НХЛ Селебрини

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков сломал зуб форварду «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «акул».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Нидеррайтер) – 12:34     1:1 Селебрини (Тоффоли) – 13:46     2:1 Смит (Селебрини, Курашев) – 55:39    

Инцидент произошел в первом периоде игры. Россиянин попал клюшкой по лицу 19-летнему нападающему «Шаркс», за что получил четыре минуты штрафа. Селебрини в этой встрече забросил шайбу и сделал результативный пас, благодаря чему стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Чибрикову 22 года, он был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ под общим 50-м номером в 2021 году. До переезда Никита играл за московский «Спартак», куда перешел в результате обмена из петербургского СКА летом 2022 года. Чибриков был капитаном юниорской сборной России U18, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира 2021 года.

