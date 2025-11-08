Российский форвард Чибриков сломал зуб лучшему бомбардиру сезона НХЛ Селебрини

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков сломал зуб форварду «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «акул».
Инцидент произошел в первом периоде игры. Россиянин попал клюшкой по лицу 19-летнему нападающему «Шаркс», за что получил четыре минуты штрафа. Селебрини в этой встрече забросил шайбу и сделал результативный пас, благодаря чему стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
Чибрикову 22 года, он был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ под общим 50-м номером в 2021 году. До переезда Никита играл за московский «Спартак», куда перешел в результате обмена из петербургского СКА летом 2022 года. Чибриков был капитаном юниорской сборной России U18, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира 2021 года.
