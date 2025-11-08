Скидки
Локомотив — Ак Барс.
17:00 Мск
Гол «Ак Барса» в матче с «Локомотивом» был отменён после двух видеопросмотров

В эти минуты в Ярославле проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает казанский «Ак Барс». На 17-й минуте встречи гол казанской команды был отменён после двух видеопросмотров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Мисюль (А. Радулов, Рафиков) – 08:48 (5x5)     2:0 А. Радулов (Каюмов) – 24:53 (5x5)     2:1 Лямкин – 28:24 (5x4)    

Под конец первой двадцатиминутки нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов поборолся у лицевого бортика, отдал пас Александру Хмелевски, тот бросил по воротам Даниила Исаева, который отбил шайбу, а форвард Григорий Денисенко с пятака отправил её в створ.

Судьи ушли смотреть повтор, так как возникло сомнение по поводу того, пересекла ли шайба линию ворот. В итоге гол был засчитан. Следом главный тренер «Локомотива» взял запрос на предмет помехи вратарю. После второго просмотра арбитры гол отменили. Судьи решили, что была помеха вратарю со стороны Денисенко перед голом.

