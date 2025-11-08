«Торонто» отстранил нападающего Кемпфа без сохранения зарплаты — Sportsnet

«Торонто Мейпл Лифс» временно отстранил нападающего Давида Кемпфа без сохранения заработной платы. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, чешский хоккеист отказался продолжать играть в АХЛ за фарм-клуб «Мэйпл Лифс». Форвард получает $ 2,4 млн за сезон.

Перед началом сезона Кемпф прошёл через драфт отказов и был отправлен в «Торонто Марлис», за который провёл четыре матча и набрал 1 (0+1) очко.

Нападающий выступал за «Торонто» четыре сезона. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 13 (5+8) очков за 59 игр. В Кубке Стэнли на его счету один матч. Всего в НХЛ у форварда 571 игра и 150 (52+98) очков с учётом плей-офф.