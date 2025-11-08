Скидки
Форвард «Ак Барса» Хмелевски был удивлён, что отец Илона Маска посетил матч КХЛ

Форвард «Ак Барса» Хмелевски был удивлён, что отец Илона Маска посетил матч КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о том, что отец Илона Маска Эррол посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским клубом и «Адмиралом» (5:3) 25 октября.

– За вашим дублем в ворота «Адмирала» с трибун наблюдал отец Илона Маска Эррол. Знали об этом?
– Нет, мне только после матча сказали, что он был на трибунах. Очень интересно, что он приехал в Россию, это удивило. Было бы круто, если бы сам Илон Маск пришёл на хоккей в Казани, это был бы вообще разрыв, – приводит слова Хмелевски официальный сайт КХЛ.

Эррол Маск известен как южноафриканский инженер, который раньше занимался изумрудным бизнесом.

