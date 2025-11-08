Форвард «Ак Барса» Хмелевски был удивлён, что отец Илона Маска посетил матч КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о том, что отец Илона Маска Эррол посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским клубом и «Адмиралом» (5:3) 25 октября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5) 1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4) 2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5) 2:2 Завгородний – 23:08 (4x5) 3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4) 4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4) 4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4) 5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)
– За вашим дублем в ворота «Адмирала» с трибун наблюдал отец Илона Маска Эррол. Знали об этом?
– Нет, мне только после матча сказали, что он был на трибунах. Очень интересно, что он приехал в Россию, это удивило. Было бы круто, если бы сам Илон Маск пришёл на хоккей в Казани, это был бы вообще разрыв, – приводит слова Хмелевски официальный сайт КХЛ.
Эррол Маск известен как южноафриканский инженер, который раньше занимался изумрудным бизнесом.
