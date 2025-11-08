Форвард «Ак Барса» Хмелевски был удивлён, что отец Илона Маска посетил матч КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о том, что отец Илона Маска Эррол посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским клубом и «Адмиралом» (5:3) 25 октября.

– За вашим дублем в ворота «Адмирала» с трибун наблюдал отец Илона Маска Эррол. Знали об этом?

– Нет, мне только после матча сказали, что он был на трибунах. Очень интересно, что он приехал в Россию, это удивило. Было бы круто, если бы сам Илон Маск пришёл на хоккей в Казани, это был бы вообще разрыв, – приводит слова Хмелевски официальный сайт КХЛ.

Эррол Маск известен как южноафриканский инженер, который раньше занимался изумрудным бизнесом.