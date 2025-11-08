ЦСКА победил «Сибирь», забросив четыре безответные шайбы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 8 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:0.

На седьмой минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 20-й минуте форвард Дмитрий Бучельников удвоил преимущество армейцев. На 27-й минуте защитник хозяев Владислав Провольнев забросил третью шайбу в ворота «Сибири». На 38-й минуте нападающий Даниэль Спронг забил четвёртый гол ЦСКА, установив окончательный счёт — 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче ЦСКА примет «Северсталь» 10 ноября. «Сибирь» в этот же день на выезде встретится со «Спартаком».