Хоккей Новости

ЦСКА – Сибирь, результат матча 8 ноября 2025 года, счет 4:0, КХЛ 2025/2026

ЦСКА победил «Сибирь», забросив четыре безответные шайбы
Сегодня, 8 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Полтапов (Барабоша, Соркин) – 06:32 (5x5)     2:0 Бучельников (Зернов, Спронг) – 19:55 (5x4)     3:0 Провольнев (Спронг, Абрамов) – 26:21 (5x5)     4:0 Спронг (Провольнев) – 37:35 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 20-й минуте форвард Дмитрий Бучельников удвоил преимущество армейцев. На 27-й минуте защитник хозяев Владислав Провольнев забросил третью шайбу в ворота «Сибири». На 38-й минуте нападающий Даниэль Спронг забил четвёртый гол ЦСКА, установив окончательный счёт — 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче ЦСКА примет «Северсталь» 10 ноября. «Сибирь» в этот же день на выезде встретится со «Спартаком».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
