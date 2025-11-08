Скидки
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
17:00 Мск
Шанхайские Драконы — Северсталь, результат матча 8 ноября 2025 года, счет 2:4, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» обыграла «Шанхайских Драконов», едва не упустив преимущество в три гола
Сегодня, 8 ноября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 05:25 (5x5)     0:2 Думбадзе (Подшивалов) – 44:29 (5x4)     0:3 Подшивалов (Щучинов, Веряев) – 47:01 (5x5)     1:3 Лабанк (Попугаев, Спунер) – 49:40 (5x5)     2:3 Джозефс (Спунер, Лабанк) – 58:01 (6x5)     2:4 Абросимов (Лишка, Камалов) – 59:50 (en)    

На шестой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 45-й минуте Думбадзе оформил дубль. На 48-й минуте форвард гостей Иван Подшивалов забросил третью шайбу в ворота «драконов». На 50-й минуте нападающий хозяев Кевин Лабанк сократил отставание. На 59-й минуте форвард Трой Джозефс отыграл ещё одну шайбу «драконов». В концовке встречи нападающий «Северстали» Руслан Абросимов установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
