«Северсталь» обыграла «Шанхайских Драконов», едва не упустив преимущество в три гола

Сегодня, 8 ноября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 4:2.

На шестой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 45-й минуте Думбадзе оформил дубль. На 48-й минуте форвард гостей Иван Подшивалов забросил третью шайбу в ворота «драконов». На 50-й минуте нападающий хозяев Кевин Лабанк сократил отставание. На 59-й минуте форвард Трой Джозефс отыграл ещё одну шайбу «драконов». В концовке встречи нападающий «Северстали» Руслан Абросимов установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».