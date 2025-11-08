Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом», у казанцев третье поражение подряд

Сегодня, 8 ноября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1.

На девятой минуте защитник «Локомотива» Даниил Мисюль забил первый гол. На 25-й минуте нападающий Александр Радулов удвоил преимущество хозяев. На 29-й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин отыграл одну шайбу. На 57-й минуте форвард Денис Алексеев забил третий гол «Локомотива» и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, казанская команда потерпела третье поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Торпедо». «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком» в гостях. Обе игры пройдут 10 ноября.