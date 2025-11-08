Скидки
Локомотив — Ак Барс, результат матча 8 ноября 2025 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом», у казанцев третье поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Мисюль (А. Радулов, Рафиков) – 08:48 (5x5)     2:0 А. Радулов (Каюмов) – 24:53 (5x5)     2:1 Лямкин – 28:24 (5x4)     3:1 Алексеев (Полунин, Красковский) – 56:13 (5x5)    

На девятой минуте защитник «Локомотива» Даниил Мисюль забил первый гол. На 25-й минуте нападающий Александр Радулов удвоил преимущество хозяев. На 29-й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин отыграл одну шайбу. На 57-й минуте форвард Денис Алексеев забил третий гол «Локомотива» и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, казанская команда потерпела третье поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Торпедо». «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком» в гостях. Обе игры пройдут 10 ноября.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
