Минское «Динамо» уступило «Ладе» и прервало победную серию из шести матчей

Сегодня, 8 ноября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

На девятой минуте нападающий «Лады» Георгий Белоусов забросил единственную шайбу в матче.

В следующей игре «Динамо» примет «Сочи», а тольяттинский клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Обе встречи состоятся 10 ноября.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 23 матча, в которых набрало 31 очко, занимая четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 17 очками после 24 встреч располагается на 10-й строчке Запада.