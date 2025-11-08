Скидки
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
17:00 Мск
Динамо Мн — Лада, результат матча 8 ноября 2025 года, счет 0:1, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» уступило «Ладе» и прервало победную серию из шести матчей
Сегодня, 8 ноября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 1
Лада
Тольятти
0:1 Белоусов (Михайлов, Савчук) – 08:08 (5x5)    

На девятой минуте нападающий «Лады» Георгий Белоусов забросил единственную шайбу в матче.

В следующей игре «Динамо» примет «Сочи», а тольяттинский клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Обе встречи состоятся 10 ноября.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 23 матча, в которых набрало 31 очко, занимая четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 17 очками после 24 встреч располагается на 10-й строчке Запада.

