Капитан «Салавата Юлаева» Панин: у нас тут талантливых ребят как за баней досок

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что в клубе много молодых талантливых игроков, а также оценил их перспективы.

– Один человек прямо на виду здесь находится – Жаровский. Если брать других ребят, у всех есть потенциал добраться до хорошего уровня. У некоторых даже есть возможность в Америку поехать. Не буду сейчас называть конкретные имена, но их в команде достаточно. При правильном подходе к себе, при правильном отношении к хоккею всё возможно. У нас тут талантливых ребят, как говорят, как за баней досок.

– А что Данил Алалыкин? В перспективе видите его большой звездой КХЛ? Может быть, он даже в НХЛ уедет?
– Он оправдывает то доверие, которое заслужил сейчас. Если чуть углубиться, вот всегда есть какие-то мелкие и тонкие факторы, которые показывают характер человека. Основная часть людей смотрит хоккей с точки зрения голов, передач, игры вратаря, который отбил, красиво поймал. Но есть вещи чуть тоньше, которые влияют на игру.

Я смотрю уже три-четыре года, как он развивается. Конечно, спады тоже бывают, но он постоянно прогрессирует. В этом году я вижу его серьёзное отношение к делу. Данил очень талантливый парень и у него хорошие перспективы. Всегда всё упирается в какие-то определенные моменты, этапы жизни. Потому что жизнь переплетена со спортом, как бы ты не хотел там их разделить, но всё будет определять, конечно же, он сам, – приводит слова Панина «Бизнес Online».

