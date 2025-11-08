Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Питтсбурга» Холландер выбыл минимум на три месяца из‑за тромба в ноге

Форвард «Питтсбурга» Холландер выбыл минимум на три месяца из‑за тромба в ноге
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Филип Холландер пропустит минимум три месяца из‑за обнаруженного в ноге тромба. Об этом сообщает пресс‑служба клуба. 24‑летний форвард пройдёт реабилитацию в Питтсбурге под наблюдением медицинской службы «пингвинов».

«Это ужасно. Когда случается что‑то подобное, это выходит далеко за рамки хоккея. Мы все очень благодарны и признательны медицинскому персоналу за то, что они смогли так быстро разобраться с этой ситуацией. Теперь они могут начать делать всё необходимое, чтобы позаботиться о нём», — приводит слова главного тренера «Питтсбурга» Дэна Мьюза сайт клуба.

В текущем сезоне Холландер провел за «Пинвингз» 13 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Форвард «Бостона» Линдхольм пропустит несколько недель из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android