Форвард «Питтсбурга» Холландер выбыл минимум на три месяца из‑за тромба в ноге

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Филип Холландер пропустит минимум три месяца из‑за обнаруженного в ноге тромба. Об этом сообщает пресс‑служба клуба. 24‑летний форвард пройдёт реабилитацию в Питтсбурге под наблюдением медицинской службы «пингвинов».

«Это ужасно. Когда случается что‑то подобное, это выходит далеко за рамки хоккея. Мы все очень благодарны и признательны медицинскому персоналу за то, что они смогли так быстро разобраться с этой ситуацией. Теперь они могут начать делать всё необходимое, чтобы позаботиться о нём», — приводит слова главного тренера «Питтсбурга» Дэна Мьюза сайт клуба.

В текущем сезоне Холландер провел за «Пинвингз» 13 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.