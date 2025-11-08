Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Вторая за три дня интенсивная игра, с лидером Западной конференции. Было много хороших отрезков, в нужные и важные моменты ребята проявляли себя с хорошей стороны. Тем обиднее, что в этих играх мы остались без очков, но вопросы только к нам самим. Болельщикам спасибо за поддержку.

– Первый период вы провели слабее, чем остальные. Что изменили, что сказали команде?

– Одна из наших основных задач – набрать основательность, тем более когда играешь против команды, которая действует примерно в одном стиле. Понимали, что инициатива будет переходить от одной команды к другой. Важно было выжимать максимум из своих активных отрезков, играть рационально, когда инициатива переходила к сопернику.

Мы ожидали, что начало будет активным, говорили об этом. Потихоньку поправляли, в чём нужно добавить, ребята услышали. Повторюсь, во многих компонентах сегодня мы проявляли себя с хорошей стороны.

– За два матча с «Локомотивом» ни одной шайбы в равных составах. Вас это беспокоит или главное, что большинство работает?

– Две команды действуют в похожем стиле. Во многих компонентах мы довольны действиями нашей команды. Мы смотрим в целом на игру, содержание. Обидно, что очков не взяли. Но всё равно уже месяца полтора хорошо проявляются моменты, над которыми мы работаем.

– Почему вы не стали брать запрос после третьей шайбы?

– Посчитали, что сомнительно. Не стали рисковать, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».