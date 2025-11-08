Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Мисюль (А. Радулов, Рафиков) – 08:48 (5x5)     2:0 А. Радулов (Каюмов) – 24:53 (5x5)     2:1 Лямкин – 28:24 (5x4)     3:1 Алексеев (Полунин, Красковский) – 56:13 (5x5)    

– Вторая за три дня интенсивная игра, с лидером Западной конференции. Было много хороших отрезков, в нужные и важные моменты ребята проявляли себя с хорошей стороны. Тем обиднее, что в этих играх мы остались без очков, но вопросы только к нам самим. Болельщикам спасибо за поддержку.

– Первый период вы провели слабее, чем остальные. Что изменили, что сказали команде?
– Одна из наших основных задач – набрать основательность, тем более когда играешь против команды, которая действует примерно в одном стиле. Понимали, что инициатива будет переходить от одной команды к другой. Важно было выжимать максимум из своих активных отрезков, играть рационально, когда инициатива переходила к сопернику.

Мы ожидали, что начало будет активным, говорили об этом. Потихоньку поправляли, в чём нужно добавить, ребята услышали. Повторюсь, во многих компонентах сегодня мы проявляли себя с хорошей стороны.

– За два матча с «Локомотивом» ни одной шайбы в равных составах. Вас это беспокоит или главное, что большинство работает?
– Две команды действуют в похожем стиле. Во многих компонентах мы довольны действиями нашей команды. Мы смотрим в целом на игру, содержание. Обидно, что очков не взяли. Но всё равно уже месяца полтора хорошо проявляются моменты, над которыми мы работаем.

– Почему вы не стали брать запрос после третьей шайбы?
– Посчитали, что сомнительно. Не стали рисковать, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом», у казанцев третье поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android