Форвард «Ак Барса» Бровкин: нам надо лучше начинать игры и выжимать из себя всё
Форвард «Ак Барса» Артур Бровкин высказался о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Мисюль (А. Радулов, Рафиков) – 08:48 (5x5) 2:0 А. Радулов (Каюмов) – 24:53 (5x5) 2:1 Лямкин – 28:24 (5x4) 3:1 Алексеев (Полунин, Красковский) – 56:13 (5x5)
– Какие выводы можно сделать из этого матча?
– Думаю, нам надо играть все 60 минут, выкладываться в каждой смене, выжимать из себя всё.
– Что говорил тренерский штаб в перерывах?
– Тренеры подсказывали, как лучше сыграть. Думаю, мы не сразу начали так, как хотелось.
– Почему соперник почти не давал возможность получать вам большинство?
– В меньшинстве тяжело играть и выигрывать, все делают на это акцент. От этого и мало удалений у «Локомотива».
– За счёт чего можно будет обыграть «Нефтехимик» в следующем матче?
– За счёт хорошей работы, — приводит слова Бровкина пресс-служба «Ак Барса».
