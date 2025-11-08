Скидки
Хоккей

Форвард «Ак Барса» Бровкин: нам надо лучше начинать игры и выжимать из себя всё

Комментарии

Форвард «Ак Барса» Артур Бровкин высказался о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Мисюль (А. Радулов, Рафиков) – 08:48 (5x5)     2:0 А. Радулов (Каюмов) – 24:53 (5x5)     2:1 Лямкин – 28:24 (5x4)     3:1 Алексеев (Полунин, Красковский) – 56:13 (5x5)    

– Какие выводы можно сделать из этого матча?
– Думаю, нам надо играть все 60 минут, выкладываться в каждой смене, выжимать из себя всё.

– Что говорил тренерский штаб в перерывах?
– Тренеры подсказывали, как лучше сыграть. Думаю, мы не сразу начали так, как хотелось.

– Почему соперник почти не давал возможность получать вам большинство?
– В меньшинстве тяжело играть и выигрывать, все делают на это акцент. От этого и мало удалений у «Локомотива».

– За счёт чего можно будет обыграть «Нефтехимик» в следующем матче?
– За счёт хорошей работы, — приводит слова Бровкина пресс-служба «Ак Барса».

