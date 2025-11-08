Форвард «Ак Барса» Бровкин: нам надо лучше начинать игры и выжимать из себя всё

Форвард «Ак Барса» Артур Бровкин высказался о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Какие выводы можно сделать из этого матча?

– Думаю, нам надо играть все 60 минут, выкладываться в каждой смене, выжимать из себя всё.

– Что говорил тренерский штаб в перерывах?

– Тренеры подсказывали, как лучше сыграть. Думаю, мы не сразу начали так, как хотелось.

– Почему соперник почти не давал возможность получать вам большинство?

– В меньшинстве тяжело играть и выигрывать, все делают на это акцент. От этого и мало удалений у «Локомотива».

– За счёт чего можно будет обыграть «Нефтехимик» в следующем матче?

– За счёт хорошей работы, — приводит слова Бровкина пресс-служба «Ак Барса».