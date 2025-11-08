Защитник «Ак Барса» Карпухин прокомментировал поражение от «Локомотива»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (1:3).

– Неплохой матч, но мы можем играть намного лучше. Просто сегодня ошиблись больше, чем соперник, а они воспользовались своими моментами. Не сказал бы, что мы мало создали, но этого было недостаточно для победы.

– Насколько удавалось сегодня сдерживать эмоции с таким сильным соперником?

– Да, получился классный матч. Игра уровня плей–офф с действующим чемпионом, таких всегда приятно обыгрывать. Тут каждая ошибка могла повлиять на результат. Сегодня была почти такая же игра, как и в Казани. Но тот матч мы сыграли лучше, сегодня были недостаточно готовы.

– Как забрать два очка в Нижнекамске?

– Надо продолжать делать простые вещи и работать, не надо изобретать велосипед. У нас есть свой стиль и игра, которые приносят результат. Не надо от них отходить, следует играть на команду и ставить её превыше всего, тогда всё будет, — приводит слова Карпухина пресс-служба «Ак Барса».