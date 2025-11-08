Скидки
Хоккей

Защитник «Ак Барса» Карпухин прокомментировал поражение от «Локомотива»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Мисюль (А. Радулов, Рафиков) – 08:48 (5x5)     2:0 А. Радулов (Каюмов) – 24:53 (5x5)     2:1 Лямкин – 28:24 (5x4)     3:1 Алексеев (Полунин, Красковский) – 56:13 (5x5)    

– Неплохой матч, но мы можем играть намного лучше. Просто сегодня ошиблись больше, чем соперник, а они воспользовались своими моментами. Не сказал бы, что мы мало создали, но этого было недостаточно для победы.

– Насколько удавалось сегодня сдерживать эмоции с таким сильным соперником?
– Да, получился классный матч. Игра уровня плей–офф с действующим чемпионом, таких всегда приятно обыгрывать. Тут каждая ошибка могла повлиять на результат. Сегодня была почти такая же игра, как и в Казани. Но тот матч мы сыграли лучше, сегодня были недостаточно готовы.

– Как забрать два очка в Нижнекамске?
– Надо продолжать делать простые вещи и работать, не надо изобретать велосипед. У нас есть свой стиль и игра, которые приносят результат. Не надо от них отходить, следует играть на команду и ставить её превыше всего, тогда всё будет, — приводит слова Карпухина пресс-служба «Ак Барса».

Новости. Хоккей
