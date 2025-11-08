Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Мы бы хотели поблагодарить наших болельщиков, которые приехали поддержать нас. И, безусловно, череповецкий квартал, который здесь присутствует. Люди живут в Петербурге, болеют за нас, приходят на матчи. Что касается игры – хорошая командная победа. Забили хорошие голы, в концовке сыграли надёжно на результат.
— Достаточно скромно два периода по голам, хотя моментов вроде немало было создано и движение неплохое. Почему?
— Мы играли с очень сильным соперником. И вратарь здорово играл, вы видели, как он… Вы сами сказали, мы создавали много моментов, но вратарь был на высоте и держал в игре соперника, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
- 8 ноября 2025
-
21:44
-
21:18
-
21:06
-
20:52
-
20:38
-
20:26
-
20:04
-
19:33
-
19:18
-
19:16
-
19:08
-
18:48
-
18:28
-
18:02
-
17:46
-
17:25
-
17:16
-
17:10
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:12
-
16:05
-
15:53
-
15:43
-
15:28
-
15:13
-
14:49
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:20