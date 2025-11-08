Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Мы бы хотели поблагодарить наших болельщиков, которые приехали поддержать нас. И, безусловно, череповецкий квартал, который здесь присутствует. Люди живут в Петербурге, болеют за нас, приходят на матчи. Что касается игры – хорошая командная победа. Забили хорошие голы, в концовке сыграли надёжно на результат.

— Достаточно скромно два периода по голам, хотя моментов вроде немало было создано и движение неплохое. Почему?

— Мы играли с очень сильным соперником. И вратарь здорово играл, вы видели, как он… Вы сами сказали, мы создавали много моментов, но вратарь был на высоте и держал в игре соперника, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».