Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 05:25 (5x5)     0:2 Думбадзе (Подшивалов) – 44:29 (5x4)     0:3 Подшивалов (Щучинов, Веряев) – 47:01 (5x5)     1:3 Лабанк (Попугаев, Спунер) – 49:40 (5x5)     2:3 Джозефс (Спунер, Лабанк) – 58:01 (6x5)     2:4 Абросимов (Лишка, Камалов) – 59:50 (en)    

— Мы бы хотели поблагодарить наших болельщиков, которые приехали поддержать нас. И, безусловно, череповецкий квартал, который здесь присутствует. Люди живут в Петербурге, болеют за нас, приходят на матчи. Что касается игры – хорошая командная победа. Забили хорошие голы, в концовке сыграли надёжно на результат.

— Достаточно скромно два периода по голам, хотя моментов вроде немало было создано и движение неплохое. Почему?
— Мы играли с очень сильным соперником. И вратарь здорово играл, вы видели, как он… Вы сами сказали, мы создавали много моментов, но вратарь был на высоте и держал в игре соперника, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

