СКА обыграл московское «Динамо» и прервал победную серию бело-голубых из шести матчей

Сегодня, 8 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Джордан Уил забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Джозеф Бландизи сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Марат Хайруллин вывел армейцев вперёд. На 45-й минуте форвард бело-голубых Дилан Сикура восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте защитник Тревор Мёрфи вновь вывел СКА вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 23 матча, в которых набрало 31 очко, занимая пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Запада.