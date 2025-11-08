Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо М — СКА, результат матча 8 ноября 2025 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

СКА обыграл московское «Динамо» и прервал победную серию бело-голубых из шести матчей
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Уил (Сикура, Шараканов) – 06:01 (5x5)     1:1 Бландизи (Мёрфи, Хайруллин) – 22:51 (5x4)     1:2 Хайруллин (Воробьёв) – 30:20 (5x5)     2:2 Сикура (Шараканов, Комтуа) – 44:49 (5x4)     2:3 Мёрфи (Савиков, Бландизи) – 57:30 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Джордан Уил забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Джозеф Бландизи сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Марат Хайруллин вывел армейцев вперёд. На 45-й минуте форвард бело-голубых Дилан Сикура восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте защитник Тревор Мёрфи вновь вывел СКА вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 23 матча, в которых набрало 31 очко, занимая пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
