«Нужная для нас победа». Главный тренер ЦСКА Никитин — о матче с «Сибирью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал сухую победу над «Сибирью» (4:0) и высказался о прогрессе нападающего армейцев Даниэля Спронга.

— Нужная для нас победа. Нужно правильно её принять и готовиться к следующей игре.

— Насколько вы сегодня довольны действиями молодых игроков Артёма Барабоши и Алексея Чуркина, которые сыграли первые игры сезона?

— Ребята поучаствовали в первом голе. Всегда говорил и говорю, что молодым дают шанс играть взрослые ребята, как они настроены, как играет команда. Тогда и у молодых ребят есть шанс и играть, и расти.

— После прошлых неудачных игр вы говорили, что серию должна переламывать команда. Как вам кажется, сегодня такая командная победа сильно повлияет на психологию?

— Увидим в следующей игре.

— Ранее вы давали характеристику Даниэлю Спронгу, что он талантливый, но не очень командный игрок. Насколько сегодня, если судить по последним играм, можете поменять свое мнение о нём?

— Поправлю: я не говорил, что он не очень командный игрок, говорил, что ему нужно обратить внимание на командную игру. Думаю, для всех виден его прогресс. Самое главное — играя в командный хоккей, ты всегда получаешь шанс реализовать свой талант. Здесь мы ничего нового не изобретаем, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.