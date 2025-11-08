Скидки
Главная Хоккей Новости

«Нужная для нас победа». Главный тренер ЦСКА Никитин — о матче с «Сибирью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал сухую победу над «Сибирью» (4:0) и высказался о прогрессе нападающего армейцев Даниэля Спронга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Полтапов (Барабоша, Соркин) – 06:32 (5x5)     2:0 Бучельников (Зернов, Спронг) – 19:55 (5x4)     3:0 Провольнев (Спронг, Абрамов) – 26:21 (5x5)     4:0 Спронг (Провольнев) – 37:35 (5x5)    

— Нужная для нас победа. Нужно правильно её принять и готовиться к следующей игре.

— Насколько вы сегодня довольны действиями молодых игроков Артёма Барабоши и Алексея Чуркина, которые сыграли первые игры сезона?
— Ребята поучаствовали в первом голе. Всегда говорил и говорю, что молодым дают шанс играть взрослые ребята, как они настроены, как играет команда. Тогда и у молодых ребят есть шанс и играть, и расти.

— После прошлых неудачных игр вы говорили, что серию должна переламывать команда. Как вам кажется, сегодня такая командная победа сильно повлияет на психологию?
— Увидим в следующей игре.

— Ранее вы давали характеристику Даниэлю Спронгу, что он талантливый, но не очень командный игрок. Насколько сегодня, если судить по последним играм, можете поменять свое мнение о нём?
— Поправлю: я не говорил, что он не очень командный игрок, говорил, что ему нужно обратить внимание на командную игру. Думаю, для всех виден его прогресс. Самое главное — играя в командный хоккей, ты всегда получаешь шанс реализовать свой талант. Здесь мы ничего нового не изобретаем, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

