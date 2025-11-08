Главный тренер «Сибири» Буцаев — после 0:4 от ЦСКА: мы ехали с настроем дать бой

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о поражении от ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы сюда ехали, конечно, не просто отыграть матч, а с настроем дать бой. Местами это получилось, местами не совсем, потому что счёт на табло. Первый гол, наверное, больше везение, рикошет от соперника. В концовке удаление, пропустили «четыре на пять», и вообще сегодня мы заработали три удаления в чужой зоне, что в принципе не должно происходить.

Во втором периоде мы совершили две грубейшие ошибки, которые стоили конечного результата. Во втором и третьем периодах у нас были хорошие моменты, когда мы правильно играли, когда выполняли то, что требовалось. Но когда начинали «заигрываться» или выдумывать другое, такого уровня команда, конечно нас сразу накажет, что и произошло. В третьем периоде были моменты с одной и с другой стороны. С нашей стороны здорово сыграл молодой вратарь. Мы свои моменты не смогли реализовать, отсюда и итоговый счёт», — приводит слова Буцаева сайт ЦСКА.