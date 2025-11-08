Игорь Ларионов прокомментировал победу СКА над московским «Динамо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хочу поздравить ребят с хорошей волевой победой. Это радует. Не хочу говорить много высокопарных слов, потому что это лишь маленький штрих того характера и той игры, что мы хотим видеть. Впереди ещё много игр. Но тем не менее приятно, когда получаешь маленькие радости. Такие, как сегодняшняя игра, которая была очень непростая с очень хорошей командой.

До каждого игрока начинает доходить, что хоккей – это довольно сложный вид спорта, где помимо атаки, мастерства и таланта, существует ещё и характер, те вещи, которые должны выходить на первый план. Это начинает радовать, потому что без игровой дисциплины ты не сможешь добиться большого успеха. Говорить много не хочется, потому что эта игра уже закончилась полчаса назад. Впереди новые игры. Мы слишком много подарили подарков в этом сезоне, хотя Рождество ещё не началось, оно только будет в декабре. Поэтому нам надо собирать то, что было потеряно на этом этапе», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.