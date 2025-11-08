Ларионов — о приходе Дюбе в СКА: для меня это неизвестный игрок

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о переходе в армейский клуб нападающего Пьеррика Дюбе. Форвард пополнил состав СКА в результате обмена с челябинским «Трактором», в обратном направлении отправился защитник Никита Смирнов.

«Вы знаете, об обмене Дюбе я узнал перед матчем. Пока у меня мало информации, потому что видел его только в одной игре с нами. Меня беспокоит то, что он игрок сборной Франции, а она играет на Олимпиаде. Я свою озабоченность озвучил руководству, потому что Олимпиада скоро начинается. Но тем не менее обмен сделан. И это факт. Не скажу, где его вижу, пока для меня это неизвестный игрок», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.