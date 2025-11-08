Кудашов — о поражении от СКА: когда-то тебе везёт, когда-то нет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Когда-то тебе везёт, когда-то нет. В двух голах шайба была у нас на крюке, невынужденные потери – шайба в наших воротах. Так охарактеризую эту игру», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 23 матча, в которых набрало 31 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Запада.