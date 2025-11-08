«Обидное поражение». Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан — о матче с «Северсталью»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о поражении от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Первые два периода были хорошими, я был доволен игрой. Игра была достаточно равной. Потом соперник забил трижды, и концовка вышла для нас тяжёлой. Обидное поражение, но стараемся двигаться дальше.

— В последних матчах, кроме предыдущей игры с «Северсталью», команда забрасывает не больше двух шайб. Почему?

— Иногда такое случается. Хотим забивать по пять—шесть, но это хоккей. Моменты есть, но реализация подводит. Не могу сказать точно почему — не я ведь выхожу на лёд.

— Есть ли сейчас физическая просадка у команды?

— У нас было несколько травмированных, ребята только возвращаются в строй. Может, в этом и была причина. В целом мы набираем очки, просто сейчас небольшой спад. Сезон длинный, главное — не останавливаться.

— Недавно играли против СКА. Считается, что команды Игоря Ларионова и Андрея Козырева играют в похожий хоккей. Согласны?

— Не думаю об игре со СКА — она уже позади. Но да, у этих команд есть общие черты, хотя многие сейчас играют в похожем стиле. Ничего необычного, — приводит слова Галлана пресс-служба «Шанхайских Драконов».