«Обидное поражение». Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан — о матче с «Северсталью»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о поражении от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Веряев, Подшивалов) – 05:25 (5x5)     0:2 Думбадзе (Подшивалов) – 44:29 (5x4)     0:3 Подшивалов (Щучинов, Веряев) – 47:01 (5x5)     1:3 Лабанк (Попугаев, Спунер) – 49:40 (5x5)     2:3 Джозефс (Спунер, Лабанк) – 58:01 (6x5)     2:4 Абросимов (Лишка, Камалов) – 59:50 (en)    

— Первые два периода были хорошими, я был доволен игрой. Игра была достаточно равной. Потом соперник забил трижды, и концовка вышла для нас тяжёлой. Обидное поражение, но стараемся двигаться дальше.

— В последних матчах, кроме предыдущей игры с «Северсталью», команда забрасывает не больше двух шайб. Почему?
— Иногда такое случается. Хотим забивать по пять—шесть, но это хоккей. Моменты есть, но реализация подводит. Не могу сказать точно почему — не я ведь выхожу на лёд.

— Есть ли сейчас физическая просадка у команды?
— У нас было несколько травмированных, ребята только возвращаются в строй. Может, в этом и была причина. В целом мы набираем очки, просто сейчас небольшой спад. Сезон длинный, главное — не останавливаться.

— Недавно играли против СКА. Считается, что команды Игоря Ларионова и Андрея Козырева играют в похожий хоккей. Согласны?
— Не думаю об игре со СКА — она уже позади. Но да, у этих команд есть общие черты, хотя многие сейчас играют в похожем стиле. Ничего необычного, — приводит слова Галлана пресс-служба «Шанхайских Драконов».

