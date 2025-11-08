Главный тренер «Динамо» заявил, что вернувшийся в команду форвард ещё не скоро сыграет
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча со СКА (2:3) ответил на вопрос, когда нападающий Павел Кудрявцев выйдет на лёд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Уил (Сикура, Шараканов) – 06:01 (5x5) 1:1 Бландизи (Мёрфи, Хайруллин) – 22:51 (5x4) 1:2 Хайруллин (Воробьёв) – 30:20 (5x5) 2:2 Сикура (Шараканов, Комтуа) – 44:49 (5x4) 2:3 Мёрфи (Савиков, Бландизи) – 57:30 (5x5)
– Сегодня Игорь Ожиганов не принял участия в матче, поэтому во второй спецбригаде сначала вышел Кирилл Адамчук. С чем было связана его дальнейшая замена на Магомеда Шараканова?
– На тренировках делали разные наигрыши. Поэтому так и сделали.
– Павел Кудрявцев вернулся в команду. Когда его увидим?
– Не скоро.
– Там всё ещё травма?
– Ну вы знаете, почему он не играл?
– Имеется в виду, что он уже залечился или ещё находится в процессе восстановления?
– Нет, он ещё в процессе, сроков пока нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
