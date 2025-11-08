Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» заявил, что вернувшийся в команду форвард ещё не скоро сыграет

Главный тренер «Динамо» заявил, что вернувшийся в команду форвард ещё не скоро сыграет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча со СКА (2:3) ответил на вопрос, когда нападающий Павел Кудрявцев выйдет на лёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Уил (Сикура, Шараканов) – 06:01 (5x5)     1:1 Бландизи (Мёрфи, Хайруллин) – 22:51 (5x4)     1:2 Хайруллин (Воробьёв) – 30:20 (5x5)     2:2 Сикура (Шараканов, Комтуа) – 44:49 (5x4)     2:3 Мёрфи (Савиков, Бландизи) – 57:30 (5x5)    

– Сегодня Игорь Ожиганов не принял участия в матче, поэтому во второй спецбригаде сначала вышел Кирилл Адамчук. С чем было связана его дальнейшая замена на Магомеда Шараканова?
– На тренировках делали разные наигрыши. Поэтому так и сделали.

– Павел Кудрявцев вернулся в команду. Когда его увидим?
– Не скоро.

– Там всё ещё травма?
– Ну вы знаете, почему он не играл?

– Имеется в виду, что он уже залечился или ещё находится в процессе восстановления?
– Нет, он ещё в процессе, сроков пока нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов — о поражении от СКА: когда-то тебе везёт, когда-то нет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android