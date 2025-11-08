Главный тренер «Динамо» заявил, что вернувшийся в команду форвард ещё не скоро сыграет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча со СКА (2:3) ответил на вопрос, когда нападающий Павел Кудрявцев выйдет на лёд.

– Сегодня Игорь Ожиганов не принял участия в матче, поэтому во второй спецбригаде сначала вышел Кирилл Адамчук. С чем было связана его дальнейшая замена на Магомеда Шараканова?

– На тренировках делали разные наигрыши. Поэтому так и сделали.

– Павел Кудрявцев вернулся в команду. Когда его увидим?

– Не скоро.

– Там всё ещё травма?

– Ну вы знаете, почему он не играл?

– Имеется в виду, что он уже залечился или ещё находится в процессе восстановления?

– Нет, он ещё в процессе, сроков пока нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.