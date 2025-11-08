Скидки
Кросби обошел Дельвеккио по числу матчей, которое понадобилось для достижения 20 очков

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» и набрал 20-е очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Для достижения этого результата форварду понадобилось 16 игр. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Грицюк – 19:12     1:1 Грейвз (Раст, Кросби) – 32:33     2:1 Коттер – 65:00    

Таким образом, Кросби обогнал Алекса Дельвеккио в списке хоккеистов в возрасте 38 лет и старше по наименьшему количеству матчей, в которых игрок набрал 20 очков. Дельвеккио покорилось это достижение за 17 матчей в сезоне-1970/1971.

Меньше всего матчей понабилось Горди Хоу (12 игр в сезоне-1968/1969). Второе место делят Жан Ратель (15 матчей, сезон-1979/1980) и Александр Овечкин (15 игр в сезоне-2024/2025).

