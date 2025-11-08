Кросби обошел Дельвеккио по числу матчей, которое понадобилось для достижения 20 очков

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» и набрал 20-е очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Для достижения этого результата форварду понадобилось 16 игр. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

Таким образом, Кросби обогнал Алекса Дельвеккио в списке хоккеистов в возрасте 38 лет и старше по наименьшему количеству матчей, в которых игрок набрал 20 очков. Дельвеккио покорилось это достижение за 17 матчей в сезоне-1970/1971.

Меньше всего матчей понабилось Горди Хоу (12 игр в сезоне-1968/1969). Второе место делят Жан Ратель (15 матчей, сезон-1979/1980) и Александр Овечкин (15 игр в сезоне-2024/2025).