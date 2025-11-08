Скидки
Хоккей

Нью-Джерси Дэвилз – Питтсбург Пингвинз, результат матча 8 ноября 2025 года, счет 2:1 Б, НХЛ 2025/2026

«Нью-Джерси» победил «Питтсбург» в серии буллитов, у Грицюка — гол


Сегодня, 8 ноября, в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Грицюк – 19:12     1:1 Грейвз (Раст, Кросби) – 32:33     2:1 Коттер – 65:00    

В основное время в составе «Дэвилз» отличился российский нападающий Арсений Грицюк. За «Пингвинз» заброшенной шайбой отметился защитник Райан Грейвз. В овертайме команды победителя не выявили. В серии послематчевых бросков сильнее оказались хозяева. Победный буллит на свой счёт записал Йеспер Братт.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026

