«Филадельфия» проиграла «Оттаве» в овертайме, Мичков отметился голом

Сегодня, 8 ноября, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

В основное время в составе «Филадельфии» отличились российский форвард Матвей Мичков и защитник Джейми Драйсдейл, за «Оттаву» заброшенными шайбами отметились нападающие Тим Штюцле и Майкл Амадио. Победный гол в овертайме на свой счёт записал Штюцле.

Российский форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин и защитник «Сенаторз» Артём Зуб результативными действиями не отметились.