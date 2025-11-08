Скидки
Филадельфия Флайерз – Оттава Сенаторз, результат матча 8 ноября 2025 года, счет 2:3 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» проиграла «Оттаве» в овертайме, Мичков отметился голом
Сегодня, 8 ноября, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Перрон, Грейг) – 05:14     0:2 Амадио (Жиру, Пинто) – 06:19     1:2 Мичков (Дворак, Конечны) – 31:23     2:2 Драйсдейл (Дворак, Зеграс) – 49:55     2:3 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 63:19    

В основное время в составе «Филадельфии» отличились российский форвард Матвей Мичков и защитник Джейми Драйсдейл, за «Оттаву» заброшенными шайбами отметились нападающие Тим Штюцле и Майкл Амадио. Победный гол в овертайме на свой счёт записал Штюцле.

Российский форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин и защитник «Сенаторз» Артём Зуб результативными действиями не отметились.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
