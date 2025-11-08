Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей КХЛ на 8 ноября 2025 года

Сегодня, 8 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 8 ноября 2025 года:

«Шанхайские Драконы» – «Северсталь» — 2:4;

«Локомотив» – «Ак Барс» — 3:1;

ЦСКА – «Сибирь» — 4:0;

«Динамо» Мн – «Лада» — 0:1;

«Динамо» М – СКА — 2:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 36 очками после 24 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 38 очков после 24 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.