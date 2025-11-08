Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 8 ноября 2025 года

Сегодня, 8 ноября, состоялось четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 8 ноября 2025 года:

«Звезда» – «Торпедо-Горький» — 2:4;

«Олимпия» – «Буран» — 3:4 Б;

«Торос» – ХК «Тамбов» — 2:3 Б;

«Молот» – «Ростов» — 5:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 36 очков в 24 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 35 очками после 22 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очков в 22 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.