Результаты матчей МХЛ на 8 ноября 2025 года

Сегодня, 8 ноября, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 8 ноября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо» СПб — 3:4;

«Тайфун» – Академия Михайлова — 2:5;

«Амурские Тигры» – МХК «Динамо» М — 4:2;

«Омские Ястребы» – «Тюменский Легион» — 1:0;

«Авто» – «Ирбис» — 2:5;

Академия СКА – ХК «Капитан» — 1:2 ОТ;

«Локо-76» – «Сибирские Снайперы» — 1:4;

«Мамонты Югры» – «Стальные Лисы» — 2:1 Б;

«АКМ Новомосковск» – «Красноярские Рыси» — 1:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 19 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.