Комтуа и Галенюк бились на клюшках, Бландизи хвалил Заврагина. Фото победы СКА в Москве

8 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 3:2 одержали гости.

Лучшие кадры матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Джордан Уил забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Джозеф Бландизи сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Марат Хайруллин вывел армейцев вперёд. На 45-й минуте форвард бело-голубых Дилан Сикура восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте защитник СКА Тревор Мёрфи забросил победную шайбу гостей.

