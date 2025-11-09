Передача Любушкина помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл», Свечков – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:4.

За «Нэшвилл» забивали Люк Евангелиста, Николас Хаг, Филип Форсберг и Стивен Стэмкос. Нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.

В составе «Далласа» отличились Маврик Бурк, Роопе Хинц, Джастин Грицковян Адам Эрни и Сэм Стил. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Даллас» сыграет с «Сиэтл Кракен».