Хоккей

Нэшвилл – Даллас, результат матча 9 ноября 2025, счет 4:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Любушкина помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл», Свечков – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бурк (Хейсканен, Любушкин) – 06:26     1:1 Евангелиста (Стастни, О'Райлли) – 17:46     1:2 Хинц (Джонстон, Хейсканен) – 20:13 (pp)     2:2 Хаг (Бланкенбург, Хаула) – 24:43     3:2 Форсберг (О'Райлли, Хаг) – 25:10     3:3 Грицковян (Бек, Бурк) – 42:20     4:3 Стэмкос (Бланкенбург, Вуд) – 45:11 (pp)     4:4 Эрни (Блэквелл, Петрович) – 49:33     4:5 Стил (Джонстон, Рантанен) – 50:20    

За «Нэшвилл» забивали Люк Евангелиста, Николас Хаг, Филип Форсберг и Стивен Стэмкос. Нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.

В составе «Далласа» отличились Маврик Бурк, Роопе Хинц, Джастин Грицковян Адам Эрни и Сэм Стил. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Даллас» сыграет с «Сиэтл Кракен».

