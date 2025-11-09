Матвей Мичков признан третьей звездой проигранного матча с «Оттавой»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков назван третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ

20‑летний россиянин отличился одной заброшенной шайбой в этой встрече. Первой звездой стал форвард «Оттавы» Тим Штюцле, забивший два гола, а второй — нападающий канадской команды Майкл Амадио, который отметился одной заброшенной шайбой.

Отметим, Мичков забил гол во втором матче подряд. В сезоне-2025/2026 в активе россиянина 8 (3+5) очков в 15 матчах при нейтральном показателе полезности.

