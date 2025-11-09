Матвей Мичков признан третьей звездой проигранного матча с «Оттавой»
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков назван третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Перрон, Грейг) – 05:14 0:2 Амадио (Жиру, Пинто) – 06:19 1:2 Мичков (Дворак, Конечны) – 31:23 2:2 Драйсдейл (Дворак, Зеграс) – 49:55 2:3 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 63:19
20‑летний россиянин отличился одной заброшенной шайбой в этой встрече. Первой звездой стал форвард «Оттавы» Тим Штюцле, забивший два гола, а второй — нападающий канадской команды Майкл Амадио, который отметился одной заброшенной шайбой.
Отметим, Мичков забил гол во втором матче подряд. В сезоне-2025/2026 в активе россиянина 8 (3+5) очков в 15 матчах при нейтральном показателе полезности.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
