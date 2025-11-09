Скидки
Стэмкос сократил отставание от рекордного достижения Овечкина в НХЛ

Канадский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос забросил свою 24-ю шайбу, которая вывела команду вперёд в третьем периоде. Среди действующих игроков больше таких голов только у Александра Овечкина (31) и Криса Крайдера (25).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бурк (Хейсканен, Любушкин) – 06:26     1:1 Евангелиста (Стастни, О'Райлли) – 17:46     1:2 Хинц (Джонстон, Хейсканен) – 20:13 (pp)     2:2 Хаг (Бланкенбург, Хаула) – 24:43     3:2 Форсберг (О'Райлли, Хаг) – 25:10     3:3 Грицковян (Бек, Бурк) – 42:20     4:3 Стэмкос (Бланкенбург, Вуд) – 45:11 (pp)     4:4 Эрни (Блэквелл, Петрович) – 49:33     4:5 Стил (Джонстон, Рантанен) – 50:20    

Стэмкос забил гол в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (4:5).

В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Даллас» сыграет с «Сиэтл Кракен».

В нынешнем сезоне Стэмкос принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив три гола и одну результативную передачу. Всего за карьеру в лиге на его счету 1180 матчей, в которых он забил 584 гола и сделал 609 результативных передач.

