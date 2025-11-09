Стэмкос сократил отставание от рекордного достижения Овечкина в НХЛ

Канадский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос забросил свою 24-ю шайбу, которая вывела команду вперёд в третьем периоде. Среди действующих игроков больше таких голов только у Александра Овечкина (31) и Криса Крайдера (25).

Стэмкос забил гол в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (4:5).

В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Даллас» сыграет с «Сиэтл Кракен».

В нынешнем сезоне Стэмкос принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив три гола и одну результативную передачу. Всего за карьеру в лиге на его счету 1180 матчей, в которых он забил 584 гола и сделал 609 результативных передач.