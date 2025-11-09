Скидки
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг – Вашингтон Кэпиталз, результат матча 9 ноября 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин и Кучеров очков не набрали
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 8 на 9 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США ) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 04:06     1:1 Лиллеберг (Гюнцель, Д'Астус) – 06:07     2:1 Гюнцель (Хедман, Хагель) – 15:09 (pp)     2:2 Карлсон – 37:08     3:2 Хагель (Джеймс, Д'Астус) – 48:42    

В составе хозяев голами отметились Эмиль Лиллеберг, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель.

В составе гостей забитые шайбы записали на свой счёт Брэндон Дьюхейм и Джон Карлсон.

Российские нападающие Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй») результативными действиями не отметились.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский (Россия) отразил 28 бросков.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 ноября. «Вашингтон Кэпиталз» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 12 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
