Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Баффало» в НХЛ

В ночь с 8 на 9 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Леново Центр» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе хозяев голами отметились Себастьян Ахо, Еспери Котканиеми, Эрик Робинсон, Сет Джарвис, Шарль-Алекси Лего и российский нападающий Андрей Свечников.
В составе гостей забитые шайбы записали на свой счёт Оуэн Пауэр, Алекс Так и Тейдж Томпсон.
Вратарь из России Пётр Кочетков («Каролина») отразил 19 бросков.
Российский защитник хозяев Александр Никишин результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 10 ноября. «Баффало Сэйбрз» сыграет на выезде с «Ютой Мамонт» 13 ноября.
