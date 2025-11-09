Скидки
Каролина Харрикейнз – Баффало Сэйбрз, результат матча 9 ноября 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Баффало» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 8 на 9 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Леново Центр» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ахо (Свечников) – 05:00     1:1 Пауэр (Эстлунд) – 08:18     2:1 Свечников (Миллер, Элерс) – 24:34 (pp)     3:1 Котканиеми (Нюстрём, Холл) – 31:39     4:1 Робинсон (Котканиеми, Лего) – 40:29     4:2 Так (Томпсон) – 43:23     4:3 Томпсон (Маклауд, Так) – 46:49     5:3 Джарвис (Стаал) – 57:56     6:3 Лего – 58:32    

В составе хозяев голами отметились Себастьян Ахо, Еспери Котканиеми, Эрик Робинсон, Сет Джарвис, Шарль-Алекси Лего и российский нападающий Андрей Свечников.

В составе гостей забитые шайбы записали на свой счёт Оуэн Пауэр, Алекс Так и Тейдж Томпсон.

Вратарь из России Пётр Кочетков («Каролина») отразил 19 бросков.

Российский защитник хозяев Александр Никишин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 10 ноября. «Баффало Сэйбрз» сыграет на выезде с «Ютой Мамонт» 13 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
