«Монреаль» обыграл «Юту» в НХЛ, у Демидова передача

В ночь с 8 на 9 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе хозяев голами отметились Оливер Капанен, Коул Кофилд (2), Алекс Ньюхук, Ник Судзуки и Кирби Дак. Российский нападающий Иван Демидов сделал результативную передачу.
В составе гостей забитые шайбы записали на свой счёт Кайлер Ямамото и Лоусон Круз.
Российские защитники «Юты» Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится дома с «Лос-Анджелес Кингз» 12 ноября. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Оттавой Сенаторз» 10 ноября.
