Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс – Юта Мамонт, результат матча 9 ноября 2025, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Монреаль» обыграл «Юту» в НХЛ, у Демидова передача
Комментарии

В ночь с 8 на 9 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Ямамото (Коул, Стенлунд) – 03:03     1:1 Капанен (Демидов, Каррье) – 14:45     1:2 Круз (Карконе, Макбэйн) – 26:02     2:2 Кофилд (Добсон) – 26:44     3:2 Ньюхук (Капанен) – 33:13     4:2 Кофилд (Слафковски, Мэтисон) – 53:29     5:2 Судзуки (Ньюхук) – 58:00     6:2 Дак – 59:23    

В составе хозяев голами отметились Оливер Капанен, Коул Кофилд (2), Алекс Ньюхук, Ник Судзуки и Кирби Дак. Российский нападающий Иван Демидов сделал результативную передачу.

В составе гостей забитые шайбы записали на свой счёт Кайлер Ямамото и Лоусон Круз.

Российские защитники «Юты» Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится дома с «Лос-Анджелес Кингз» 12 ноября. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Оттавой Сенаторз» 10 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Сити» — «Ливерпуль», «Балтика» против «Краснодара», Ф-1 и хоккей
Топ-события воскресенья: «Сити» — «Ливерпуль», «Балтика» против «Краснодара», Ф-1 и хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android