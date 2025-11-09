30 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» всухую разгромить «Рейнджерс» в НХЛ

В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости разгромно выиграли встречу со счётом 5:0.

В составе победителей сегодня заброшенными шайбами отметились Бо Хорват (дубль), Джонатан Друен, Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 30 спасений, так и не пропустив.

Ещё один российский голкипер — вратарь хозяев Игорь Шестёркин сделал 21 сейв.

«Айлендерс» занимает 11 место Восточной конференции с 16 очками. «Рейнджерс» идёт строчкой ниже — в их активе также 16 набранных очков.