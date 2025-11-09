Скидки
Иван Демидов повторил редчайшее достижение века среди новичков «Монреаля»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (6:2) и вписал своё имя в клубную историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Ямамото (Коул, Стенлунд) – 03:03     1:1 Капанен (Демидов, Каррье) – 14:45     1:2 Круз (Карконе, Макбэйн) – 26:02     2:2 Кофилд (Добсон) – 26:44     3:2 Ньюхук (Капанен) – 33:13     4:2 Кофилд (Слафковски, Мэтисон) – 53:29     5:2 Судзуки (Ньюхук) – 58:00     6:2 Дак – 59:23    

Этот ассист стал для российского хоккеиста десятым в карьере за клуб в матчах регулярок. На набор такого количества голевых передач ему потребовалось 17 матчей, что является третьим результатом среди новичков «Монреаля» в истории и повторением лучшего результата XXI века.

Меньше всего игр до 10 ассистов (новички, история франшизы):

  1. Стефан Рише — 15 матчей (1984-1986);
  2. Ферн Мажо — 16 матчей (1943-44);
  3. Иван Демидов — 17 матчей (2024 -26);
  4. Лейн Хатсон — 17 матчей (2023–25);
  5. Бадди О’Коннор — 17 матчей (1941–42);
  6. Питер Попович — 18 матчей (1993–94).

В текущем сезоне у Ивана 4 гола и 9 ассистов в 15 матчах.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

