Иван Демидов повторил редчайшее достижение века среди новичков «Монреаля»
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (6:2) и вписал своё имя в клубную историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Ямамото (Коул, Стенлунд) – 03:03 1:1 Капанен (Демидов, Каррье) – 14:45 1:2 Круз (Карконе, Макбэйн) – 26:02 2:2 Кофилд (Добсон) – 26:44 3:2 Ньюхук (Капанен) – 33:13 4:2 Кофилд (Слафковски, Мэтисон) – 53:29 5:2 Судзуки (Ньюхук) – 58:00 6:2 Дак – 59:23
Этот ассист стал для российского хоккеиста десятым в карьере за клуб в матчах регулярок. На набор такого количества голевых передач ему потребовалось 17 матчей, что является третьим результатом среди новичков «Монреаля» в истории и повторением лучшего результата XXI века.
Меньше всего игр до 10 ассистов (новички, история франшизы):
- Стефан Рише — 15 матчей (1984-1986);
- Ферн Мажо — 16 матчей (1943-44);
- Иван Демидов — 17 матчей (2024 -26);
- Лейн Хатсон — 17 матчей (2023–25);
- Бадди О’Коннор — 17 матчей (1941–42);
- Питер Попович — 18 матчей (1993–94).
В текущем сезоне у Ивана 4 гола и 9 ассистов в 15 матчах.
