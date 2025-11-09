Иван Демидов повторил редчайшее достижение века среди новичков «Монреаля»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (6:2) и вписал своё имя в клубную историю.

Этот ассист стал для российского хоккеиста десятым в карьере за клуб в матчах регулярок. На набор такого количества голевых передач ему потребовалось 17 матчей, что является третьим результатом среди новичков «Монреаля» в истории и повторением лучшего результата XXI века.

Меньше всего игр до 10 ассистов (новички, история франшизы):

Стефан Рише — 15 матчей (1984-1986); Ферн Мажо — 16 матчей (1943-44); Иван Демидов — 17 матчей (2024 -26); Лейн Хатсон — 17 матчей (2023–25); Бадди О’Коннор — 17 матчей (1941–42); Питер Попович — 18 матчей (1993–94).

В текущем сезоне у Ивана 4 гола и 9 ассистов в 15 матчах.

