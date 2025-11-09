Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов установил рекорд среди игроков «Монреаля» в XXI веке

Иван Демидов установил рекорд среди игроков «Монреаля» в XXI веке
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (6:2) и вписал своё имя в клубную историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Ямамото (Коул, Стенлунд) – 03:03     1:1 Капанен (Демидов, Каррье) – 14:45     1:2 Круз (Карконе, Макбэйн) – 26:02     2:2 Кофилд (Добсон) – 26:44     3:2 Ньюхук (Капанен) – 33:13     4:2 Кофилд (Слафковски, Мэтисон) – 53:29     5:2 Судзуки (Ньюхук) – 58:00     6:2 Дак – 59:23    

В текущем сезоне у Ивана 4 гола и 9 ассистов в 15 матчах. Таким образом, Демидов стал первым новичком «Монреаля» со времён Шелля Далина (8+7 — 15 очков в сезоне-1985/86), набравшим как минимум 13 очков в первых 15 матчах сезона.

В прошлом сезоне российский нападающий забил один гол и отдал три результативные передачи в семи матчах за «Монреаль» в регулярке и плей-офф.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

Материалы по теме
Иван Демидов повторил редчайшее достижение века среди новичков «Монреаля»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android