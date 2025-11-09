Иван Демидов установил рекорд среди игроков «Монреаля» в XXI веке

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (6:2) и вписал своё имя в клубную историю.

В текущем сезоне у Ивана 4 гола и 9 ассистов в 15 матчах. Таким образом, Демидов стал первым новичком «Монреаля» со времён Шелля Далина (8+7 — 15 очков в сезоне-1985/86), набравшим как минимум 13 очков в первых 15 матчах сезона.

В прошлом сезоне российский нападающий забил один гол и отдал три результативные передачи в семи матчах за «Монреаль» в регулярке и плей-офф.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре