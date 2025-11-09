Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Та же старая песня». Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на поражение от «Тампы»

«Та же старая песня». Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на поражение от «Тампы»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своего клуба в матче регулярки с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 04:06     1:1 Лиллеберг (Гюнцель, Д'Астус) – 06:07     2:1 Гюнцель (Хедман, Хагель) – 15:09 (pp)     2:2 Карлсон – 37:08     3:2 Хагель (Джеймс, Д'Астус) – 48:42    

«Всё шло хорошо, мы забили гол, сравняв счёт, а потом допустили ошибку. Вины тут никакой нет, мы просто упустили шайбу, потеряли центр льда — и вот она уже в наших воротах — 2:3, настолько всё напряжённо. Мы сами оказываемся по другую сторону таких эпизодов, и это то, что нам нужно изменить.

Та же старая песня. Я считаю, что мы сделали сегодня много хорошего, контролировали большую часть игры. Всё было напряжённо, обе команды боролись, поэтому значительного преимущества не было. Но если пересмотреть статистику, думаю, она покажет, что у нас были лучшие моменты, больше возможностей и больше времени в атакующей зоне. Но игра шла в плотном ритме. Мы сделали много хорошего, просто продолжаем находить способы проигрывать», — приводит слова Карбери сайт столичного клуба.

Напомним, «Кэпиталз» идут на 14-й строчке Востока с 15 очками в активе.

Евгений Кузнецов играет с любителями в Вашингтоне

Материалы по теме
Видео
«Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин и Кучеров очков не набрали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android