«Та же старая песня». Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на поражение от «Тампы»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своего клуба в матче регулярки с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3).

«Всё шло хорошо, мы забили гол, сравняв счёт, а потом допустили ошибку. Вины тут никакой нет, мы просто упустили шайбу, потеряли центр льда — и вот она уже в наших воротах — 2:3, настолько всё напряжённо. Мы сами оказываемся по другую сторону таких эпизодов, и это то, что нам нужно изменить.

Та же старая песня. Я считаю, что мы сделали сегодня много хорошего, контролировали большую часть игры. Всё было напряжённо, обе команды боролись, поэтому значительного преимущества не было. Но если пересмотреть статистику, думаю, она покажет, что у нас были лучшие моменты, больше возможностей и больше времени в атакующей зоне. Но игра шла в плотном ритме. Мы сделали много хорошего, просто продолжаем находить способы проигрывать», — приводит слова Карбери сайт столичного клуба.

Напомним, «Кэпиталз» идут на 14-й строчке Востока с 15 очками в активе.

