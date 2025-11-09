Кросби сравнялся с Оутсом по количеству голевых передач в регулярках и плей-офф на выезде

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2 Б) и сравнялся с Адамом Оутсом по количеству голевых передач в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ на выезде. Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 1013 пасов.

Наибольшее количество голевых передач в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ на выезде:

1013 — Уэйн Гретцки;

654 — Марк Мессье;

602 — Рон Фрэнсис;

591- Рэй Бурк;

568 — Джо Торнтон;

561- Пол Коффи;

559 — Яромир Ягр;

545 — Стив Айзерман;

535 — Сидни Кросби;

535 — Адам Оутс;

521 — Марио Лемье;

488 — Джо Сакик.