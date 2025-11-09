Скидки
Кросби сравнялся с Оутсом по количеству голевых передач в регулярках и плей-офф на выезде

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2 Б) и сравнялся с Адамом Оутсом по количеству голевых передач в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ на выезде. Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 1013 пасов.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Грицюк – 19:12     1:1 Грейвз (Раст, Кросби) – 32:33     2:1 Коттер – 65:00    

Наибольшее количество голевых передач в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ на выезде:

1013 — Уэйн Гретцки;
654 — Марк Мессье;
602 — Рон Фрэнсис;
591- Рэй Бурк;
568 — Джо Торнтон;
561- Пол Коффи;
559 — Яромир Ягр;
545 — Стив Айзерман;
535 — Сидни Кросби;
535 — Адам Оутс;
521 — Марио Лемье;
488 — Джо Сакик.

