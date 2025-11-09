37 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Флориду»

Сегодня, 9 ноября, в Сан-Хосе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», одержали хозяева со счётом 3:1.

В составе «Сан-Хосе» отличились Маклин Селебрини, Адам Годетт и Александер Веннберг. Заброшенный шайбой за «Флориду» отметился Брэд Маршан.

Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российский вратарь «акул» Ярослав Аскаров сделал 37 сейвов. Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 20 бросков.

В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 12 ноября, а «Флорида» днём ранее встретится в гостях с «Вегас Голден Найтс».