Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс – Флорида Пантерз, результат матча 9 ноября 2025 года, счет 3:1, НХЛ 2025/2026

37 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Флориду»
Сегодня, 9 ноября, в Сан-Хосе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», одержали хозяева со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Селебрини (Смит, Деарне) – 17:25     2:0 Годетт (Орлов, Лильегрен) – 23:06     2:1 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 23:34     3:1 Веннберг (Граф, Смит) – 59:09    

В составе «Сан-Хосе» отличились Маклин Селебрини, Адам Годетт и Александер Веннберг. Заброшенный шайбой за «Флориду» отметился Брэд Маршан.

Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российский вратарь «акул» Ярослав Аскаров сделал 37 сейвов. Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 20 бросков.

В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 12 ноября, а «Флорида» днём ранее встретится в гостях с «Вегас Голден Найтс».

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Селебрини установил рекорд «Сан-Хосе» по скорости достижения отметки в 50 ассистов в НХЛ
