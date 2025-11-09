«Коламбус» уступил «Ванкуверу», у Марченко и Воронкова по три очка
Сегодня, 9 ноября, в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дебраск (О'Коннор, Рятю) – 25:28 1:1 Марченко (Воронков, Матейчук) – 26:46 1:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 33:02 2:2 О'Коннор (Хьюз, Гронек) – 39:03 3:2 Гарланд (Майерс, Петтерссон) – 46:17 3:3 Марченко (Воронков, Сиверсон) – 49:47 4:3 Бёзер (Шервуд, Райхель) – 54:15
В составе «Кэнакс» отличились Джейк Дебраск, Дрю О'Коннор, Конор Гарланд и Брок Бёзер. За «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко (дважды) и Дмитрий Воронков.
Также Марченко записал на свой счёт результативную передачу, а Воронков — два ассиста.
Российские игроки «Коламбуса» Иван Проворов и Егор Чинахов не смогли отличиться в этом матче.
