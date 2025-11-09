Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 9 ноября 2025 года, счет 4:3, НХЛ 2025/2026

«Коламбус» уступил «Ванкуверу», у Марченко и Воронкова по три очка
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дебраск (О'Коннор, Рятю) – 25:28     1:1 Марченко (Воронков, Матейчук) – 26:46     1:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 33:02     2:2 О'Коннор (Хьюз, Гронек) – 39:03     3:2 Гарланд (Майерс, Петтерссон) – 46:17     3:3 Марченко (Воронков, Сиверсон) – 49:47     4:3 Бёзер (Шервуд, Райхель) – 54:15    

В составе «Кэнакс» отличились Джейк Дебраск, Дрю О'Коннор, Конор Гарланд и Брок Бёзер. За «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко (дважды) и Дмитрий Воронков.

Также Марченко записал на свой счёт результативную передачу, а Воронков — два ассиста.

Российские игроки «Коламбуса» Иван Проворов и Егор Чинахов не смогли отличиться в этом матче.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Виталий Кравцов прошёл драфт отказов, контракт с «Ванкувером» расторгнут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android