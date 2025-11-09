«Коламбус» уступил «Ванкуверу», у Марченко и Воронкова по три очка

Сегодня, 9 ноября, в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Кэнакс» отличились Джейк Дебраск, Дрю О'Коннор, Конор Гарланд и Брок Бёзер. За «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко (дважды) и Дмитрий Воронков.

Также Марченко записал на свой счёт результативную передачу, а Воронков — два ассиста.

Российские игроки «Коламбуса» Иван Проворов и Егор Чинахов не смогли отличиться в этом матче.