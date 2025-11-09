«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» в матче с 10 шайбами, у Бардакова — две передачи

Сегодня, 9 ноября, в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали гости со счётом 9:1.

В составе победителей отличились Кейл Макар (дважды), Гэвин Бриндли, Джек Друри (дважды), Паркер Келли (дважды) и Натан Маккиннон (дважды). Заброшенной шайбой за «Эдмонтон» отметился Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Эвеланш» Захар Бардаков записал на свой счёт две результативные передачи.

Форвард «Ойлерз» Василий Подколзин и нападающий «лавин» Валерий Ничушкин не заработали очков в этом матче.