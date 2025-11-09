«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» в матче с 10 шайбами, у Бардакова — две передачи
Сегодня, 9 ноября, в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали гости со счётом 9:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 9
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 13:29 0:2 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 14:35 0:3 Бриндли (Малински, Бардаков) – 22:38 0:4 Друри (Бёрнс, Олофссон) – 24:45 0:5 Келли (Бриндли, Бардаков) – 29:34 1:5 Макдэвид (Драйзайтль) – 31:30 (pp) 1:6 Келли – 34:38 (sh) 1:7 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 40:24 1:8 Маккиннон (Колтон) – 45:01 1:9 Друри (Колтон, Келли) – 54:28
В составе победителей отличились Кейл Макар (дважды), Гэвин Бриндли, Джек Друри (дважды), Паркер Келли (дважды) и Натан Маккиннон (дважды). Заброшенной шайбой за «Эдмонтон» отметился Коннор Макдэвид.
Российский нападающий «Эвеланш» Захар Бардаков записал на свой счёт две результативные передачи.
Форвард «Ойлерз» Василий Подколзин и нападающий «лавин» Валерий Ничушкин не заработали очков в этом матче.
