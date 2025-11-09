Скидки
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз – Колорадо Эвеланш, результат матча 9 ноября 2025 года, счет 1:9, НХЛ 2025/2026

«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» в матче с 10 шайбами, у Бардакова — две передачи
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали гости со счётом 9:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 9
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 13:29     0:2 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 14:35     0:3 Бриндли (Малински, Бардаков) – 22:38     0:4 Друри (Бёрнс, Олофссон) – 24:45     0:5 Келли (Бриндли, Бардаков) – 29:34     1:5 Макдэвид (Драйзайтль) – 31:30 (pp)     1:6 Келли – 34:38 (sh)     1:7 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 40:24     1:8 Маккиннон (Колтон) – 45:01     1:9 Друри (Колтон, Келли) – 54:28    

В составе победителей отличились Кейл Макар (дважды), Гэвин Бриндли, Джек Друри (дважды), Паркер Келли (дважды) и Натан Маккиннон (дважды). Заброшенной шайбой за «Эдмонтон» отметился Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Эвеланш» Захар Бардаков записал на свой счёт две результативные передачи.

Форвард «Ойлерз» Василий Подколзин и нападающий «лавин» Валерий Ничушкин не заработали очков в этом матче.

Натан Маккиннон установил уникальное достижение века в истории франшизы «Колорадо»
Комментарии
