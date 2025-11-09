Скидки
Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс, результат матча 9 ноября 2025 года, счет 3:4 ОТ, НХЛ 2025/2026

Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Анахаймом», у Барбашёва — пас
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Карлссон, Ханифин) – 05:47     1:1 Ватрано (Целльвегер, Труба) – 15:49     1:2 Карлссон (Терри) – 30:39     1:3 Карлссон (Целльвегер) – 36:50     2:3 Дорофеев (Айкел) – 43:56 (pp)     3:3 Корчак (Барбашёв, Марнер) – 54:53     3:4 Труба (Карлссон) – 64:28    

В составе «Вегаса» отличились Бретт Хауден, российский нападающий Павел Дорофеев и Кейдан Корчак. За «Анахайм» заброшенными шайбами отметились Фрэнк Ватрано и Лео Карлссон (дважды). Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал защитник «уток» Джейкоб Труба.

Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативной передачей, а защитник «Дакс» Павел Минтюков в этом матче очков не набрал.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Легендарный тренер возрождает команду НХЛ. «Анахайм» в топе лиги после семи неудачных лет
