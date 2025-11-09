Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Анахаймом», у Барбашёва — пас
Сегодня, 9 ноября, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Карлссон, Ханифин) – 05:47 1:1 Ватрано (Целльвегер, Труба) – 15:49 1:2 Карлссон (Терри) – 30:39 1:3 Карлссон (Целльвегер) – 36:50 2:3 Дорофеев (Айкел) – 43:56 (pp) 3:3 Корчак (Барбашёв, Марнер) – 54:53 3:4 Труба (Карлссон) – 64:28
В составе «Вегаса» отличились Бретт Хауден, российский нападающий Павел Дорофеев и Кейдан Корчак. За «Анахайм» заброшенными шайбами отметились Фрэнк Ватрано и Лео Карлссон (дважды). Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал защитник «уток» Джейкоб Труба.
Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативной передачей, а защитник «Дакс» Павел Минтюков в этом матче очков не набрал.
