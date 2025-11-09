Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Анахаймом», у Барбашёва — пас

Сегодня, 9 ноября, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

В составе «Вегаса» отличились Бретт Хауден, российский нападающий Павел Дорофеев и Кейдан Корчак. За «Анахайм» заброшенными шайбами отметились Фрэнк Ватрано и Лео Карлссон (дважды). Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал защитник «уток» Джейкоб Труба.

Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативной передачей, а защитник «Дакс» Павел Минтюков в этом матче очков не набрал.